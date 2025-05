Librino aveva recintato un terreno comunale per tenerci un cavallo | maxi sanzione e denuncia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Occupazione abusiva e maltrattamento animale: l’intervento della Polizia di Stato. Un uomo di 42 anni, residente a Catania, è stato denunciato per aver occupato abusivamente un terreno comunale nel quartiere Librino, trasformandolo in un allevamento non autorizzato per un cavallo e un pollaio. L’intervento è stato condotto dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato, che ha scoperto l’irregolarità durante i controlli di routine volti a contrastare il maltrattamento animale e le attività illecite legate alla zootecnia. Le irregolarità scoperte sul posto. Nel corso dei controlli effettuati dalla squadra a cavallo della Questura di Catania, gli agenti hanno notato un cavallo all’interno di un terreno recintato abusivamente, situato alle spalle di viale Grimaldi. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

