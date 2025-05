Libia nel caos scontro tra bande Italia valuta evacuazioni

La situazione in Libia continua a deteriorarsi, con scontri tra bande che amplificano il caos nel paese. A Tripoli, le forze di sicurezza hanno represso le proteste contro il premier, mentre l'Italia valuta la possibilità di evacuare i propri cittadini. Un contesto sempre più instabile e preoccupante che richiede attenzione internazionale.

È sempre più grave la situazione in Libia. A Tripoli le forze di sicurezza del governo di unità nazionale hanno aperto il fuoco sui dimostranti che stavano protestando di fronte alla residenza del premier per chiederne le dimissioni. Servizio di Marco Burini Libia nel caos, scontro tra bande. Italia valuta evacuazioni TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Libia nel caos, scontro tra bande. Italia valuta evacuazioni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Libia, caos e scontri tra bande armate. Ucciso il capo milizia Gheniwa: poche settimane fa visitò Roma fra le polemiche

Scrive informazione.it: Al-Kikli, a capo delle milizie Ssa, era accusato di crimini contro l'umanità da diverse ong internazionali È di nuovo caos in Libia, dove da ieri – lunedì 12 maggio – sono ripresi i violenti scontri t ...

Libia: scoppia il caos dopo l’uccisione di al-Kikli/ Scontri a Tripoli tra l’esercito e i ribelli SSA

Segnala ilsussidiario.net: Caos in Libia: l'uccisione del generale al-Kikli ha portato a violenti scontri tra l'esercito regolare e i ribelli nella capitale Tripoli ...

CAOS LIBIA/ “Sono tornati gli Usa (contro Russia e Cina), svolta possibile anche per l’Italia”

Lo riporta ilsussidiario.net: Gli Usa hanno ripreso in mano il dossier Libia. L’eliminazione di al Kikli e della sua milizia ASS rientra in una strategia di ridefinizione dei poteri ...

