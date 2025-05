Libia fragile tregua a Tripoli dopo tre giorni di combattimenti

Dopo tre giorni di intensi scontri, Tripoli vive una fragile tregua. Il 15 maggio, le forze lealiste e potenti gruppi armati, che il governo libico sta cercando di sconfiggere, hanno interrotto le ostilità, lasciando la capitale in una delicata situazione di stallo. La stabilità rimane lontana, mentre il paese affronta sfide significative. Leggi...

Il 15 maggio una fragile tregua è in corso nella capitale libica Tripoli dopo tre giorni di combattimenti tra forze lealiste e potenti gruppi armati che il governo sta cercando di smantellare. Leggi 🔗Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Libia, fragile tregua a Tripoli dopo tre giorni di combattimenti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Libia, fragile tregua a Tripoli dopo tre giorni di combattimenti

Si legge su internazionale.it: Il 15 maggio una fragile tregua è in corso nella capitale libica Tripoli dopo tre giorni di combattimenti tra forze lealiste e potenti gruppi armati che il governo sta cercando di smantellare. Leggi ...

Scontri in Libia, formato battaglione neutrale per garantire la tregua a Tripoli

Secondo corrieredimaremma.it: ROMA (ITALPRESS) - Una formazione della 53esima Brigata Indipendente e del 166^ Battaglione è stata schierata a Tripoli per monitorare l'accordo di cessate il fuoco. Le unità delle "Forze neutrali" ha ...

Libia, escalation di violenze: Onu, «preoccupazione», atterrato a Fiumicino il volo con cento italiani

italiaoggi.it scrive: La situazione in Libia potrebbe rapidamente sfuggire di mano. L’Oim chiede una cessazione immediata delle ostilità per proteggere i civili e prevenire sfollamenti di massa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

FRAGILE (Oras Music/Distrokid) il singolo del cantautore calabrese ORAS

In radio, disponibile già su tutte le piattaforme digitali, “FRAGILE” (Oras Music/Distrokid) il singolo del cantautore calabrese ORAS.