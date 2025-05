Libia centinaia di persone si uniscono a una manifestazione antigovernativa

In Libia, centinaia di cittadini si sono uniti a una manifestazione antigovernativa a Tripoli, esprimendo la loro frustrazione contro il governo del primo ministro Abdulhamid Dbeibah. Oltre 500 persone hanno preso parte alla protesta, che è iniziata nel quartiere Souq el-Joumaa, il cuore delle attività del gruppo armato Radaa, e si è diretta verso Piazza dei Martiri.

Più di 500 persone hanno manifestato contro il governo libico a Tripoli, cantando slogan contro il governo del primo ministro Abdulhamid Dbeibah. La protesta è iniziata nel quartiere Souq el-Joumaa della capitale, dove il gruppo armato Radaa ha la sua roccaforte, e si è diretta verso Piazza dei Martiri.

Libia, centinaia in piazza a Tripoli per protestare contro il governo

Libia: a Derna migliaia di persone in strada per chiedere al governo l’inchiesta sulle dighe

Segnala primapress.it: LIBIA – A Derna centinaia di migliaia di persone hanno protestato contro le autorità chiedendo l’identificazione dei responsabili dell’inondazione che una settimana fa ha ucciso migliaia di persone ...

