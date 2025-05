Libia | 100 italiani arrivati in aeroporto Misurata per rientrare a Roma

Un convoglio di circa 100 italiani e 17 spagnoli, bloccati dagli scontri a Tripoli, ha raggiunto l'aeroporto di Misurata per il rientro a Roma. L'operazione è stata coordinata dall'ambasciata d'Italia in Libia, con il supporto dei Carabinieri e della presidenza del Consiglio, garantendo un rimpatrio sicuro in un momento di crescente tensione.

Milano, 15 mag. (LaPresse) – Con l’assistenza e l’organizzazione dell’ambasciata d’Italia in Libia, del personale dei Carabinieri e della presidenza del Consiglio, il convoglio con circa 100 cittadini italiani e 17 spagnoli bloccati dagli scontri delle ultime ore a Tripoli è arrivato all’aeroporto di Misurata (est di Tripoli) da dove partirĂ per Roma con volo civile. È quanto fa sapere la Farnesina in una nota. 🔗Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Libia: 100 italiani arrivati in aeroporto Misurata per rientrare a Roma

