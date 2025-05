Libertà la nuova canzone di Alessandro Ferrara

La canzone Libertà si inserisce nel progetto Figli del Vento. Nel video si vedono gli attori in un contesto distopico che rappresenta la realtà fatta di algoritmi e intelligenza artificiale. La repressione delle libertà fondamentali è una profonda piaga della nostra epoca. In buona parte dei paesi del mondo assistiamo all’avvento di politiche neo-oscurantiste. Addirittura, in Italia, la pubblica sicurezza ha acquisito un valore superiore alla protezione sociale. Assurdo, la prima è soprattutto una diretta conseguenza della seconda. Se gli esseri umani godessero appieno di tutele inerenti i propri diritti fondamentali, difficilmente si assisterebbe a forme di degenerazione della violenza per la sopravvivenza. Soffermandoci sui bisogni di sicurezza che emergono non appena appagati integralmente quelli fisiologici, è possibile affermare che la stabilità, la protezione, la libertà dall’ansia e dalla paura di non arrivare a fine mese favoriscono le capacità di razionalizzazione, gestione e trasformazione della propria aggressività innata. 🔗Leggi su Puntomagazine.it