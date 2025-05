Liberato un altro alloggio Ater | Gli occupanti hanno consegnato spontaneamente le chiavi

Un alloggio Ater a Bagnaia è stato recentemente liberato, con gli occupanti abusivi che hanno consegnato spontaneamente le chiavi. Questo evento segna un altro passo verso la restituzione di appartamenti di edilizia residenziale pubblica, garantendo così un uso corretto delle risorse abitative. La situazione sottolinea l'importanza della legalità nel settore abitativo.

Un altro appartamento popolare è tornato nelle disponibilità dell'Ater, dopo essere stato occupato senza titolo. È accaduto a Bagnaia, dove un alloggio di edilizia residenziale pubblica è stato liberato spontaneamente dagli occupanti abusivi, che hanno consegnato le chiavi senza opporre.

