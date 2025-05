LibanoTajani | entro stasera il rientro

11.50 "Credo che entro stasera tutti coloro che intendono rientrare in Italia lo faranno". Così il ministro degli Esteri sulla situazione degli italiani in Libano, dopo i duri scontri tra esercito regolare e milizie armate."La partenza è prevista dall'aeroporto di Misurata, perché quello di Tripoli è chiuso". "La situazione si sta stabilizzando". La Farnesina ha fatto sapere di essere all'erta 24 ore su 24 per far rientrare i nostri concittadini. "Non c'è alcun problema, ma certamente devono essere prudenti, rimanere in casa o in hotel". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it