Liam Gallagher diventa nonno la figlia Molly incinta di un calciatore del Liverpool

Liam Gallagher, leggenda della musica britannica, si appresta a tornare sul palco con gli Oasis per un tour di reunion. Nel frattempo, una notizia sorprendente segna la sua vita privata: la figlia Molly è in attesa, rendendo il cantante 52enne nonno per la prima volta. Un momento di gioia che certamente arricchirà la sua vita!

(Adnkronos) – Liam Gallagher, icona della musica britannica e voce storica degli Oasis, si prepara a salire di nuovo sul palco con la band per un attesissimo tour-reunion. Ma nella sua vita privata è arrivata una novità ancora più sorprendente: il cantante 52enne diventerà nonno per la prima volta e chissà se canterà anche ninne nanne.

Liam Gallagher annuncia la sua prima esperienza da nonno mentre si prepara per il tour degli Oasis

Con il tour alle porte e la gioia di diventare nonno, Liam Gallagher si prepara a vivere momenti indimenticabili, sia nella sua carriera musicale che nella sua vita familiare.

Liam Gallagher diventerà nonno

Liam Gallagher ha conosciuto la figlia Molly solo nel 2018, quando lei aveva 21 anni. Da allora hanno instaurato un ottimo rapporto come testimonia il docufilm "As It Was", del 2019 diretto da Gavin Fitzgerald.

