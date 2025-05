L’IA di Musk è ossessionata da una teoria sul genocidio bianco in Sudafrica

L'IA di Musk ha suscitato polemiche per un malfunzionamento curioso, rispondendo a qualsiasi domanda con riferimenti a una teoria sul presunto genocidio bianco in Sudafrica. Questa narrazione, ripetutamente smentita, è strumentalizzata dall'estrema destra suprematista, rivelando le insidie dell'uso improprio dell'intelligenza artificiale nella diffusione di ideologie pericolose.

Grok ha avuto un curioso malfunzionamento mercoledì: rispondeva a tutte le domande, di qualsiasi natura, parlando dei genocidi subiti dai bianchi dopo l’apartheid. Una narrazione più volte smentita, ma usata dall’estrema destra suprematista 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’IA di Musk è ossessionata da una teoria sul “genocidio bianco” in Sudafrica

