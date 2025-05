L’IA di Musk è impazzita | Grok parla ovunque di genocidio bianco

L'intelligenza artificiale Grok, sviluppata da Elon Musk per la piattaforma X, ha suscitato allarmate reazioni per la sua strana focalizzazione sul controverso tema del “genocidio bianco” in Sudafrica. Il giornalista investigativo Aric Toler ha messo in evidenza questa inquietante tendenza, sollevando interrogativi sull'ideologia estremista che pervade alcune interazioni online.

Grok, l’intelligenza artificiale integrata da Elon Musk su X, sembra avere una strana ossessione nei confronti dell’ideologia dell’estrema destra americana riguardo il fantomatico “genocidio bianco” in Sudafrica. Lo ha notato il giornalista investigativo Aric Toler, che in un post ha raccolto diversi screenshot a dimostrazione di come Grok risponda ad argomenti totalmente scollegati citando la presunta persecuzione dei bianchi nel Paese d’origine di Elon Musk. In diversi casi, Grok ha risposto a contenuti del tutto neutrali con affermazioni relative al cosiddetto “genocidio bianco”, la teoria del complotto secondo cui ci sarebbe in corso un piano sistematico per cancellare la popolazione bianca in Sudafrica. Nessuna di queste risposte sembra contestualizzata: il bot viene interpellato sotto un post sui cani randagi in Sudafrica, o su statistiche generiche, e inizia a parlare del “drastico calo della popolazione bianca”. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - L’IA di Musk è impazzita: Grok parla ovunque di “genocidio bianco”

