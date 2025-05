L’ex PSG e Milan Simone | L’Inter ha 2 squadre arma chiave in finale!

L'attesa per la finale di Champions League tra PSG e Inter si fa intensa. Marco Simone, ex attaccante di Milan e PSG, elogia la forza dei nerazzurri, sottolineando come le due squadre rappresentino un'arma chiave nella sfida decisiva. La competizione promette emozioni forti e un duello avvincente tra le due illustri formazioni.

L'ex attaccante Marco Simone, che ha vestito le maglie di Milan e PSG, ha parlato della finalissima tra i parigini e l'Inter. Elogio ai nerazzurri. PUNTO DI FORZA – L'attesa per la finale di Champions League tra PSG e Inter inizia a diventare trepidante. Il club nerazzurro ha appena avviato la prima distribuzione dei codici per l'acquisto dei tagliandi per la finale di Monaco di Baviera. Ma anche gli addetti ai lavori stanno iniziando il loro avvicinamento a questa partita. Su RMC Sport, ha parlato, a tal proposito, l'ex attaccante Marco Simone. L'italiano, con un passato tra le fila parigine, ha detto la sua in questo modo: « L'Inter è una squadra moderna che non solo gioca molto bene, con un modulo preferito, il 3-5-2, ma ha anche una forza fisica che ritengo superiore a quella del PSG. È vero che sono più anziani (Mkhitaryan e Calhanoglu), ma sono il motore di questa squadra.

