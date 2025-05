L' Eurovision Song Contest 2025 ha trovato i suoi 20 finalisti che si giocano la vittoria con i Big Five

Quanti, appena spente le luci dell'Ariston, hanno subito cominciato a sbirciare sito e social legati all'Eurovision Song Contest 2025? No, non c'è di che preoccuparsi. Si tratta di una reazione diffusa e normalissima. Chiuso un Sanremo, parte regolarmente il conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest. Perché la musica da televotare non ci basta mai, così come commentarla sui social. Possibilmente per 4-5 giorni di fila. Con stasera il countdown verso la finalissima della competizione internazionale mandata in onda in contemporanea in mezzo mondo, e seguita poco meno dell'halftime del super bowl, è agli sgoccioli e la curiosità è alle stelle. Chi saranno gli ultimi 10 finalisti che si sfideranno con gli altri 10 e i Big Five nella serata conclusiva dell'ESC 2025? Dove vedere l'Eurovision Song Contest 2025 in diretta tv e streaming. 🔗Leggi su Gqitalia.it

