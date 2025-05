L' euro in rialzo in avvio a 11187 dollari

L'euro inizia la giornata con un rialzo nei confronti del dollaro, toccando quota 1,1187, con un incremento dello 0,11%. Tuttavia, il cambio con lo yen segna una flessione dello 0,35%, scendendo a 163,42. La dinamica dei tassi di cambio continua a influenzare i mercati finanziari in questa fase.

L'euro avvia la mattinata in rialzo sul dollaro. La moneta unica è scambiata a 1,1187 con un guadagno dello 0,11%. Il cambio con lo yen è invece in ribasso dello 0,35% a 163,42.

Su questo argomento da altre fonti

L’euro in rialzo in avvio a 1,1187 dollari

Lo riporta lasicilia.it: ROMA, 15 MAG – L’euro avvia la mattinata in rialzo sul dollaro. La moneta unica è scambiata a 1,1187 con un guadagno dello 0,11%. Il cambio con lo yen è invece in ribasso dello 0,35% a 163,42.

L'euro è in rialzo sul dollaro in avvio a 1,1334

Come scrive ansa.it: L'euro è in rialzo sul dollaro in avvio di giornata. La moneta unica viene scambiata a 1,1334 contro la divisa statunitense, segnando un guadagno dello 0.33%. Il cambio con lo yen è invece in ribasso ...

L'euro è in rialzo sul dollaro in avvio a 1,1339

ansa.it scrive: L'euro è in rialzo questa mattina sul dollaro. La moneta unica sale dello 0,2% a 1,1339 dollari. Il cambio con lo yen è a 161,95, in calo in questo caso dello 0,25%.

