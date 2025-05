Lettura di tarocchi con Magamisa

scoprire e risate da condividere. Unisciti a noi per un'avventura in cui i tarocchi diventano strumenti di connessione e divertimento, lontani da qualsiasi oscurità. Lasciati sorprendere dalle storie che le carte hanno da raccontare e prepara il tuo spirito per una serata indimenticabile!

Hai mai pensato di farti leggere i tarocchi, ma senza candele nere, musiche inquietanti o profezie apocalittiche? Allora sei nel posto giusto. Abbiamo pensato a una serata tutta diversa: leggera, ironica, un po’ magica e molto divertente. Le carte ci sono, sì, ma niente toni cupi – solo storie da. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Lettura di tarocchi con Magamisa

