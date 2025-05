L' Eredità presuntuosa | Laura travolta dopo la Ghigliottina

Ieri, mercoledì 14 maggio, è andata in onda una nuova de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "E ora relax, si gioca. Buonasera Italia, bentrovati all' Eredità ", ha detto il padrone di casa a inizio trasmissione. Subito dopo ha accolto il nuovo campione del gioco Marco. "Non ho dormito stanotte", ha detto. Con lui giocano come concorrenti Veronica da Saluzzo, Anio da Livorno, Martina da Torino, Gianluca da Piacenza, Laura da Palermo, Bianca Maria - alla 17esima serata con Liorni. "Ci siamo? Giochiamo", ha esclamato a gran voce il conduttore. L'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina - la manche finale del game - è stata Laura. La nuova campionessa del gioco ha avuto la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: ben 23125 euro. Per riuscirci, però, doveva trovare una parola che quadrasse con "Creta", "Luna", "rana", "Tifoso" e "Testa". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

