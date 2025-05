L' Eredità non lo capisco | bufera dopo la puntata

Daniela ha battuto Biancamaria ai Cento secondi ed è approdata alla Ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, giovedì 15 maggio, su Rai 1. La concorrente ha dovuto trovare un filo conduttore tra le parole giorno, facile, prima, conferma e pensiero. Se all'inizio il montepremi era di 175mila euro, poi dopo vari dimezzamenti la cifra in palio è scesa a 43.750 euro. La campionessa ha ragionato per un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine ha puntato tutto sulla parola "scelta", spiegando di essere stata portata verso questa soluzione soprattutto da un indizio, "facile". Peccato però che la risposta corretta fosse un'altra, cioè "lettura". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42622569 Tanti i commenti dei telespettatori sui social a fine puntata. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

