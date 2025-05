Separazione in vista tra l’Ozzanese Calcio e il campo da gioco in gestione al Comune di Ozzano. Effetto del caos avvenuto prima dell’ultima partita. La squadra, infatti, non ha potuto disputare la gara in programma, e l’ha persa ‘a tavolino’, perché l’erba era talmente alta che giocare sarebbe stato impossibile. "Io non voglio fare politica, io voglio, al pari dei ragazzi della squadra, giocare a calcio e quello che è accaduto domenica è solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso già stracolmo. Dalla prossima stagione ce ne andiamo da Ozzano". Così tuona il presidente della società, Giuseppe Genova che, poi, aggiunge: "La società esiste dal 1972 e io ne faccio parte da dieci anni. Fino all’anno scorso eravamo noi i gestori del campo e ce ne prendevamo cura stando dietro a tutto ciò che era necessario. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’erba alta è solo l’ultimo affronto: andremo a giocare altrove"