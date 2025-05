Lepore chiede 300 miliardi di euro a Bruxelles per l' emergenza casa

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha chiesto 300 miliardi di euro a Bruxelles per affrontare l'emergenza casa. Durante la sua visita, ha annunciato anche l'intenzione di conferire il Nettuno d’Oro a Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, insieme ad altri 14 sindaci europei, tra cui i rappresentanti di Roma, Milano, Barcellona, Parigi e Atene.

