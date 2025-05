Leone XIV una settimana fa la fumata bianca Udienza ai Fratelli scuole cristiane

Una settimana fa, con la fumata bianca, Papa Leone XIV ha ricevuto i Fratelli delle scuole cristiane. Durante l'udienza, ha sottolineato l'importanza dell'educazione per i giovani, descritti come un vulcano di vita che necessitano di ascolto e supporto. L'impegno di Leone XIV per costruire ponti e promuovere la pace è al centro della sua missione.

Ha parlato di giovani e di educazione Papa Leone XIV oggi nell’udienza ai Fratelli delle scuole cristiane. I giovani sono un vulcano di vita, ha detto, ma hanno bisogno di ascolto e di aiuto per far crescere in armonia tanta ricchezza. L’impegno di Leone XIV per costruire ponti e per la pace fin dal primo discorso, una settimana fa, dopo la fumata bianca in piazza San Pietro. Il servizio di Paolo Fucili Leone XIV, una settimana fa la fumata bianca. Udienza ai Fratelli scuole cristiane TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Leone XIV, una settimana fa la fumata bianca. Udienza ai Fratelli scuole cristiane

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Leone XIV in un'intervista del 2022: «La guerra in Ucraina è un'invasione imperialista della Russia per questioni di potere»

Come scrive corriere.it: Il pontefice era intervenuto in una trasmissione peruviana durante la Settimana santa: «Stanno commettendo crimini contro l'umanità» ...

Papa Leone XIV offre il Vaticano come sede per la pace: “I nemici si incontrino, la guerra non è inevitabile”

Si legge su msn.com: Neanche una settimana dopo la sua elezione, Papa Leone XIV – al secolo Robert Francis Prevost – entra nel vivo del suo pontificato con un gesto simbolico e potentissimo: mettere il Vaticano a disposiz ...

L'ex stratega Usa Steve Bannon: «Leone XIV è la peggior scelta per Maga, voto anti-Trump»

Da msn.com: Leone XIV è un «papa anti-Trump» e «la peggior scelta per i cattolici MAGA». Lo ha detto l'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon.

Potrebbe interessarti su Zazoom

La scuola dei Fratelli cristiani di Massa diventa bilingue

Dal prossimo anno scolastico la Scuola?San Filippo Neri di Massa? meglio nota come?la scuola dei?Fratelli Cristiani?, diventer? bilingue.