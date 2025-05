Leone XIV l’elezione del Papa… una settimana dopo

Roma (Città del Vaticano), 15 maggio 2025 – L’elezione del primo Papa americano, Leone XIV, non è solo un evento storico: è una svolta che potrebbe ridisegnare il ruolo della Chiesa nella geopolitica e nella società globale. Lo abbiamo raccontato questa mattina in una diretta Facebook speciale trasmessa dall’esterno della Sala Stampa Vaticana, im via della conciliazione, con Angelo Perfetti, direttore de ilfaroonline.it, e in collegamento dagli Stati Uniti Lorenzo Contigliozzi, giornalista e osservatore delle dinamiche internazionali. Di seguito un estratto dei 45 minuti circa di conversazione, dove abbiamo potuto vedere le prime pagfine dei giornali americani e commentarle insieme, scoprendo cosa davvero si dice dall’altra parte dell’oceano. Un Papa tra fede, scienza e tecnologia. Leone XIV, matematico di formazione e intellettuale di ampio respiro, ha già mostrato grande interesse verso le sfide dell’era digitale. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it