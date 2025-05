Leone XIV le indiscrezioni | la scelta su Tagle

Era uno dei favoriti per il post Bergoglio ma alla fine è stato superato in corsa dall'americano Robert Prevost: oggi per il cardinale filippino Luis Tagle potrebbe esserci un altro incarico prestigioso. Leone XIV si è preso del tempo per capire come comporre la sua squadra, ma pare quasi certo che la direzione del Dicastero per i vescovi, che proprio Prevost ha occupato fino al giorno in cui è stato eletto Papa, andrà a Tagle, anche se l’erede naturale sarebbe un altro, cioè l’attuale vice, Ilson de Jesus Montanari. Secondo alcuni, però, non è escluso che il Pontefice possa voler cambiare. In quest'ultimo caso la scelta ricadrebbe su Tagle, attuale pro-prefetto della sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’evangelizzazione. In Vaticano, inoltre, come riporta il Corriere della Sera, sono in molti a parlare degli ottimi rapporti tra Prevost e Tagle, non escludendo quindi che possa essere il filippino uno dei nuovi volti della Curia romana. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

