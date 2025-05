L’emergenza sanità | Ora alziamo la voce

Il centrodestra chiede ai desiani di aprire bene gli occhi e valutare quanto hanno fatto di buono i sindaci della Lega in tutta la Lombardia. Il centrosinistra chiede di non fare tanta fatica e di limitarsi a osservare l’ ospedale di Desio e il settore della sanità per vedere tutte le mancanze, i problemi irrisolti da parte di chi governa la Lombardia ed è stato alla guida della città fino a gennaio e allo scioglimento del consiglio comunale. È un botta e risposta a distanza quello tra i due big in campo per la conquista della poltrona di sindaco. Ovvero Andrea Villa (centrodestra) e Carlo Moscatelli (Partito Democratico più Polo Civico). Sabato Villa alla Pro Desio aveva mostrato le eccellenze della Lega per dire ai desiani che il partito e i suoi uomini sono credibili. A testimoniarlo le buone pratiche mostrate dai sindaci leghisti provenienti da tutta la regione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

