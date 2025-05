Annalisa Rainoldi ai vertici del settore legno, arredo e design di Confindustria Lecco e Sondrio. Nell’assemblea di categoria, tenutasi ieri e incentrata sul rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2025-2027, Annalisa Rainoldi della Rainoldi Mac di Castione, ditta specializzata in case in legno su misura, edilizia in legno e prodotti di segheria, è stata confermata nel ruolo di presidente del settore legno, arredo e design. Nel corso della riunione si è provveduto alla nomina degli altri organi del direttivo. Sono stati infatti eletti il vicepresidente Davide Menicatti della Penz e il rappresentante della piccola industria, il delebiese Andrea Mariana della ditta Mariana Luigi che compongono il consiglio direttivo insieme alla confermatissima presidente Annalisa Rainoldi. "Ringrazio sinceramente i colleghi per aver rinnovato la loro fiducia nei miei confronti – ha sottolineato la presidente della categoria Annalisa Rainoldi –. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legno e arredo. Rainoldi eletta presidente