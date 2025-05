Legnano il sindaco Radice | Il Palio 2025 è in regola

Legnano, 15 maggio 2025 – Il sindaco Lorenzo Radice rassicura i cittadini: il Palio di Legnano 2025 si svolgerà nel completo rispetto delle normative vigenti. Niente deroghe o escamotage, l'amministrazione comunale intende garantire un evento in linea con le regole, ponendo fine a recenti speculazioni e preoccupazioni.

Legnano, 15 maggio 2025 – Nessuna deroga, nessun escamotage. Il Palio di Legnano 2025 si terrà nel pieno rispetto delle normative vigenti. A precisarlo è l’amministrazione comunale, con un intervento del sindaco Lorenzo Radice volto a chiarire quanto apparso negli ultimi giorni sulla “Non è stata chiesta alcuna deroga – spiega il primo cittadino –. Come previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzeremo la normativa transitoria in quanto l’iter autorizzativo del Palio 2025 era già stato avviato alla data di pubblicazione del decreto”. Una scelta condivisa, precisa Radice, anche con i rappresentanti dei ministeri dello Sport, della Salute e dell’Agricoltura, incontrati nel mese di marzo in due riunioni ufficiali a Roma, insieme alla Fondazione Palio. Il percorso seguito dal Comune si basa inoltre sul parere tecnico fornito ad aprile dal Segretario Generale Riccardo Nobile, che ha analizzato punto per punto la questione, confermando la piena legittimità dell’iter. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, il sindaco Radice: “Il Palio 2025 è in regola”

Legnano. Conto alla rovescia per il Palio delle Contrade. Sale l’attesa

Lo riporta ticinonotizie.it: Cresce l'emozione a Legnano in attesa dell'ultima domenica di maggio. Con il proprio foulard al collo, le contrade si sono riversate in piazza San Magno e l'hanno colorata tra cori e inni di incitamen ...

Palio e Provaccia in sicurezza: torna l’ordinanza anti alcol

Riporta legnanonews.com: Per garantire che tutto si svolga nel rispetto della sicurezza e del decoro urbano il sindaco Lorenzo Radice ha firmato anche quest'anno l'ordinanza per limitare la vendita e il consumo di alcolici ...

"Vengono usati cavalli proibiti": la Lav chiede lo stop del Palio e sollecita l’intervento dei ministri

Segnala msn.com: Legnano, chiesta un’azione immediata anche al sindaco. Purosangue inglesi presenti alle corse di addestramento.

