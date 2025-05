Legge sulla partecipazione dei lavoratori approvata al Senato Michele Vaghini | E' una svolta epocale

La recente approvazione al Senato della legge sulla partecipazione dei lavoratori segna una svolta epocale per il mondo del lavoro in Italia. Con 85 voti a favore, 21 contrari e 28 astenuti, la proposta di legge, originata da un'iniziativa della Cisl e già approvata dalla Camera, rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusione dei lavoratori nelle decisioni aziendali.

L'aula del Senato ha approvato (85 voti a favore, 21 contrari, 28 astenuti) la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Il testo, nato da una iniziativa della Cisl, era già stato approvato dalla Camera e non ha subito modifiche.

