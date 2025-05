Legambiente successo per la tappa a Terracina dell’Appia week nazionale

Il Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano” celebra il successo della tappa di Terracina dell'Appia Week nazionale, tenutasi il 15 maggio 2025. Da anni attivo nella valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, Legambiente è impegnato nella cura e scoperta della storica via Appia, collaborando con il Comitato Appia Day e il gruppo Salvalarte.

Terracina, 15 maggio 2025 – Il Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano”, attivo nella organizzazione dell’ Appia Week, membro del Comitato Appia Day e da anni impegnato con il gruppo Salvalarte Legambiente-Appia Unesco, nella cura, custodia, scoperta e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Terracina e del suo territorio – ricordando che Terracina ha il secondo perimetro più grande di territorio italiano, ben 834.96 ha, inserito nell’UNESCO https:whc.unesco.orgenlist1708maps#map – ha accolto il 23 aprile scorso l’arrivo a Terracina del gruppo “Appia in Bici” da Roma – Benevento dal 22 al 27 aprile, organizzato dalla FIAB con un concerto itinerante di musica popolare con i Musici Viatores “Peregrinazione musicale tra antiche suggestioni”, molto suggestivo, e ha poi intrattenuto il gruppo il 24 aprile presso il Taglio Traianeo di Pisco Montano, con un racconto storico sulla genesi della variante traianea dell’Appia a Terracina, la sua cruciale importanza per lo sviluppo dei traffici militari e commerciali sull’Appia e la figura degli imperatori, con riferimento a Traiano. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

