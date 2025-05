LegalTech | Aptus AI lancia la nuova piattaforma di intelligenza artificiale e punta ai mercati europei

Aptus.AI, startup nata a Pisa nel 2018 per iniziativa di Andrea Tesei e Lorenzo De Mattei, si è rapidamente imposta come protagonista nel settore RegTech grazie all’innovazione portata dalla sua tecnologia proprietaria. Dopo aver consolidato la propria posizione tra le grandi corporate italiane-con clienti come Intesa Sanpaolo, Generali Investments e Banca Mediolanum, l’azienda annuncia oggi una doppia svolta: il lancio di una nuova piattaforma AI e l’ingresso nei mercati europei più strategici, Francia, Germania e Lussemburgo1. Dal settore bancario a tutto il mondo legale. La forza di Aptus.AI risiede in una t ecnologia brevettata capace di trasformare qualsiasi documento legale in formato machine-readable, superando i limiti dei PDF tradizionali e r endendo i testi giuridici accessibili, consultabili e analizzabili sia dagli esseri umani che dalle macchine14. 🔗Leggi su Quotidiano.net

