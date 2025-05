Il sindaco Katia Tarasconi, in qualità di presidente del Consiglio della Autonomie locali, era a Bologna nella mattinata del 15 maggio per sottoscrivere un’importante convenzione in tema di legalità e buon funzionamento della finanza pubblica grazie a una collaborazione sempre più stretta e. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Legalità e finanza pubblica, firmata una convenzione tra Regione, Corte dei Conti e Cal