Legalità al via a Napoli la seconda edizione del Premio Pasquale Mandato

Venerdì 16 maggio, alle ore 10:30, Napoli ospiterà la seconda edizione del Premio “Sicurezza e Legalità – Pasquale Mandato”. L'evento si svolgerà presso il Salone del Circolo Unificato del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano in Piazza del Plebiscito, onorando il Maresciallo Maggiore Scelto Pasquale Mandato per il suo impegno nella lotta per la legalità.

Si terrà venerdì 16 maggio prossimo, presso il Salone del circolo unificato del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano in Piazza del Plebiscito a Napoli, alle ore 10,30, la seconda edizione del Premio “Sicurezza e Legalità – Pasquale Mandato”, dedicato al Maresciallo Maggiore Scelto del Corpo degli Agenti di Custodia, oggi Polizia Penitenziaria, assassinato il 5 marzo 1983 da un commando armato della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. Alla cerimonia, organizzata dall’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria e che vedrà premiati appartenenti alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate e della società civile distintisi per atti eroici o operazioni ad alto rischio, saranno presenti, oltre alla figlia della vittima Maria Grazia Mandato, i presidenti, nazionale e regionale dell’associazione, Donato Capece e Angelo Covino, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il senatore Sergio Rastrelli segretario della Commissione Giustizia, la presidente della Corte di Appello di Napoli Maria Rosaria Covelli, Il Capo Dipartimento F. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.