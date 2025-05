Lega Zaia | Vannacci vice di Salvini? Rispetto sue scelte io legato a istanze del popolo

Luca Zaia commenta l'eventuale nomina di Roberto Vannacci a vicesegretario della Lega, sottolineando che, sebbene la scelta spetti al segretario, lui rimane saldamente ancorato alle istanze del popolo. Sebbene le voci circolino, il tema non è in agenda per il Consiglio federale odierno, lasciando spazio a riflessioni sulle direzioni politiche del partito.

Luca Zaia commenta l’ipotesi di Roberto Vannacci vicesegretario della Lega. “Ho letto anch’io questa cosa sui giornali, ma non è all’ordine del giorno del Consiglio federale di oggi. DopodichĂ© il segretario è giusto che scelga i suoi vice. Io resto profondamente e geneticamente legato al fatto che noi dobbiamo rappresentare le istanze del popolo. Un partito vicino al popolo e identitario. Le identitĂ italiane devono essere un mantra per noi”, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia rispondendo ai cronisti fuori da Palazzo Madama a Roma. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lega, Zaia: “Vannacci vice di Salvini? Rispetto sue scelte, io legato a istanze del popolo”

