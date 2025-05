Lega una nuova vice segretaria per Matteo Salvini | ecco chi è

Lega in movimento: Silvia Sardone, eurodeputata milanese, sarà nominata vice segretaria del partito insieme a Roberto Vannacci. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, sarà ufficializzata durante il Consiglio federale a Montecitorio, il primo dopo il congresso del 5 e 6 aprile. Una scelta che segna una nuova direzione per il partito di Matteo Salvini.

L’eurodeputata milanese Silvia Sardone sarà nominata vice segretaria della Lega insieme a Roberto Vannacci. La decisione, anticipata dal Corriere della sera, sarà ufficializzata al Consiglio federale del partito in programma alle 14 a Montecitorio – il primo dopo il congresso del 5 e 6 aprile a Firenze che ha confermato la leadership di Matteo Salvini. La “promozione” dell’ex generale, che proprio sul palco fiorentino si era iscritto alla Lega, era già nell’aria da tempo, mentre lo stesso non si può dire per quella di Sardone. Il ministro dei Trasporti avrà dunque quattro vice – a loro si aggiungono Claudio Durigon e Alberto Stefani. Dal gruppo uscirà Andrea Crippa, per il quale è stato pensato un altro «incarico di assoluta rilevanza». Roberto Vannacci e Matteo Salvini (Imagoeconomica). Gli inizi in Forza Italia, i record di preferenze, le minacce di morte. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lega, una nuova vice segretaria per Matteo Salvini: ecco chi è

