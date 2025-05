Lega Silvia Sardone vice di Salvini | la rivoluzione è completa

La Lega compie un importante passo verso la parità di genere con la nomina di Silvia Sardone a vice di Matteo Salvini. Primo donna a ricoprire questo prestigioso incarico, l'eurodeputata milanese affiancherà Roberto Vannacci, segnando una svolta significativa nel partito e nella politica italiana. La rivoluzione è completa.

Silvia Sardone promossa a vice di Matteo Salvini. L'eurodeputata del Carroccio sarà infatti nominata dal Consiglio federale leghista come nuovo vice segretario della Lega. La prima donna a ricoprire questo incarico. La milanese affiancherà così Roberto Vannacci, anche lui designato nello stesso ruolo. Campionessa di preferenze, Silvia Sardone si affaccia alla politica con Silvio Berlusconi. Nel 2028 lascia Forza Italia per essere eletta all'europarlamento tra le fila della Lega l'anno seguente. Ha due figli con l’ex compagno Roberto Di Stefano, il sindaco di Sesto San Giovanni che nel 2017 ha conquistato la vecchia “roccaforte fossa”, e dal 2023 è sposata con Davide Caparini. ge:kolumbus:liberoquotidiano:41814072 La nomina dell'ex forzista, anticipata dal Corriere della sera, dovrebbe essere annunciata dal segretario Matteo Salvini durante la riunione del consiglio federale del primo pomeriggio, e affiancata da quella dell'altro recordman di preferenze, l'ex generale Roberto Vannacci, che di recente ha preso la tessera del partito. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lega, Silvia Sardone vice di Salvini: la rivoluzione è completa

