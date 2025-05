Lega Silvia Sardone nuova vice del partito? Salvini | Ne parliamo tra poco

La Lega si rinnova con l'elezione di Silvia Sardone come nuova vice. Insieme a Vannacci e agli attuali vice Stefani e Durigon, il partito sta ridefinendo la sua leadership. Si vocifera anche un importante ruolo per Andrea Crippa, mentre Stefano Locatelli conferma il suo incarico come responsabile enti locali. Approfondiamo i dettagli.

Oltre a Vannacci e a Sardone, sarebbero confermati i due vice attuali, Alberto Stefani e Claudio Durigon. Per Andrea Crippa si vocifera invece un incarico di rilievo, mentre Stefano Locatelli sarà confermato come responsabile enti locali per il partito L'articolo Lega, Silvia Sardone nuova vice del partito? Salvini: “Ne parliamo tra poco” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lega, Silvia Sardone nuova vice del partito? Salvini: “Ne parliamo tra poco”

