Lega Salvini serra i ranghi | Vannacci e Sardone vice

Milano, 15 mag. (askanews) – Matteo Salvini chiude la stagione congressuale della Lega con la nomina dei nuovi vice segretari e, serrate le fila del partito, rilancia le partite con gli alleati: pace fiscale e Regionali su tutte, ma anche questioni più contingenti, come il decreto Infrastrutture (slittato al Cdm di lunedì) e il dl cittadinanza. Al Consiglio Federale di oggi viene ufficializzata la cooptazione di Roberto Vannacci nei vertici del partito, come previsto dal congresso di Firenze che ha portato a quattro i vice del segretario azzerando al tempo stesso l'anzianità di tesseramento necessaria. Il neo tesserato generale può quindi essere nominato vice di Salvini, insieme ai riconfermati Claudio Durigon e Alberto Stefani. Ma un riequilibrio serviva anche in Lombardia, dopo il congresso regionale che ha visto imporsi Massimiliamo Romeo.