Lega per la prima volta un vicesegretario donna | Silvia Sardone guiderà il partito con Salvini

Silvia Sardone è stata nominata vicesegretario della Lega, entrando nella storia come la prima donna a ricoprire un ruolo di così alto profilo nel partito. Al fianco di Matteo Salvini, Sardone rappresenta una svolta significativa per la Lega, abbattendo un ulteriore tetto di cristallo e contribuendo a un rinnovamento nella politica italiana.

Per la prima volta la Lega punta su una donna al timone del partito accanto al leader Matteo Salvini. Un altro tetto di cristallo che cade, questa volta in casa del Carroccio. Da oggi la Lega avrà un nuovo vicesegretario: Silvia Sardone. L’europarlamentare milanese, record di preferenze, è stata “incoronata” dal Consiglio federale” nel pomeriggio. Stesso ruolo per Roberto Vannacci, europarlamentare, un incarico che era nell’aria da tempo. Un applauso in Sala Salvadori della Camera ha accolto le parole di Salvini, che ha reso nota la scelta dei due nuovi vicesegretari. Due quindi le new entry nella cabina di regia del partito, che era stata azzerata al congresso di Firenze dello scorso 6 aprile. Restano vicesegretari Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e Alberto Stefani, deputato e segretario della Liga Veneta. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lega, per la prima volta un vicesegretario donna: Silvia Sardone guiderà il partito con Salvini

