Lega Dilettanti lancia la campagna Tattiche contro l' omotransfobia

ROMA - La Lega Nazionale Dilettanti al fianco di Arcigay e Gaynet per sensibilizzare sul tema delle discriminazioni nel mondo del calcio. "Tattiche contro l'omotransfobia" è la campagna social e sui campi da gioco presentata presso Esperienza Europa-David Sassoli a Roma.

Educazione e crescita, la Lega Dilettanti lancia “Sport is Respect”

Da msn.com: . La formazione di mister Mauro Mazza, in raduno al Centro di Formazione Federale di Catanzaro, è scesa in campo sotto la supervisione dei referenti del progetto per una partita a tema. Due tempi ...

Lo riporta toscanamedianews.it: ROMA (ITALPRESS) – La Rappresentativa Under 19 della Lega Nazionale Dilettanti è stata protagonista del primo appuntamento di “Sport Is Respect”, progetto promosso dal Consiglio d’Europa ...

