Lega Dilettanti lancia la campagna Tattiche contro l’omotransfobia

La Lega Nazionale Dilettanti lancia la campagna "Tattiche contro l'omotransfobia" in collaborazione con Arcigay e Gaynet. L'iniziativa, presentata a Roma, mira a sensibilizzare sul tema delle discriminazioni nel calcio, promuovendo un ambiente inclusivo e rispettoso per tutti. Insieme, si lavora per un futuro senza omofobia e transfobia nello sport.

ROMA (ITALPRESS) – La Lega Nazionale Dilettanti al fianco di Arcigay e Gaynet per sensibilizzare sul tema delle discriminazioni nel mondo del calcio. “Tattiche contro l’omotransfobia” è la campagna social e sui campi da gioco presentata presso Esperienza Europa-David Sassoli a Roma. “Crediamo che i ragazzi che militano nella Lega Dilettanti debbano riuscire ad essere sè stessi, altrimenti non riusciranno a dare il 100% neanche in campo. Stiamo cercando di fare uno sforzo in questo senso per rendere la Lega un luogo sempre più accogliente”, ha detto Luca De Simoni, Coordinatore Area Responsabilità Sociale della LND. In vista del 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, il calcio dilettantistico mette l’accento su un problema che indebolisce l’intero sistema sportivo. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Lega Dilettanti lancia la campagna “Tattiche contro l’omotransfobia”

