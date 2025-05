Lecco, 15 maggio 2025 – Cantare in un coro, come se si fosse lì, insieme e in mezzo agli altri coristi, ma a distanza. Un'esperienza che migliora la memoria, l' attenzione, la voglia di studiare, ma anche le relazioni e l' autonomia personale. Alcuni ricercatori, tra cui i ricercatori del Politecnico di Lecco, hanno inventato un' app per sfruttare il potenziale della musica e la realtà virtuale aumentata per favorire lo sviluppo cognitivo e il benessere emotivo di giovani studenti con disabilità. Il progetto è stato premiato con 3rd Best Paper Award dagli esperti della London International Conference on Education e del World Congress on Special Needs Education, due tra le più autorevoli conferenze internazionali nel campo dell’innovazione educativa e dell’inclusione di persone con disabilità. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, la musica e la realtà virtuale aumentata aiutano gli studenti con disabilità