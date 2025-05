Lecce vs Torino | le probabili formazioni

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. C’è solo la vittoria come risultato per i salentini se vogliono evitare di giocarsi la salvezza negli ultimi novanta minuti. Lecce vs Torino si giocherà domenica 18 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Malgrado il punto strappato a Verona, i salentini si trovano ora al penultimo posto, scavalcati dal Venezia e agganciati dall’Empoli. La sfida contro I granata rappresenta l’ultima spiaggia per mantenere la categoria. I granata sono reduci dalla sconfitta casalinga contro L’Inter, un ko inutile che non lascia conseguenze sulla loro classifica avendo già acquisito la salvezza. In previsione della trasferta in Salento, la squadra di Vanoli può contare su un ottimo rendimento esterno con 19 punti su 18. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com

