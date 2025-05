Lecce Torino | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Via del Mare si prepara un'importante sfida di Serie A tra Lecce e Torino, valida per la 37ª giornata. Scopriamo insieme dove seguire il match in tv, l'orario di inizio e le probabili formazioni delle due squadre per questa attesissima gara. Gli ultimi aggiornamenti ci attendono per un confronto che promette emozioni!

Al Via del Mare di Lecce si giocherà la gara valevole per la 37ª giornata di Serie A tra Lecce Torino. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove

