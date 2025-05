Leandro Ghetti il più fedele Tributo a Lucio Battisti d' Italia

Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 21, il Teatro Portone di Senigallia ospita Leandro Ghetti, il più fedele tributo a Lucio Battisti in Italia. Accompagnato dalla sua band, Ghetti porta in scena le emozioni senza tempo delle canzoni di Battisti e Mogol, alternando chitarra acustica, pianoforte e organo per un'esperienza indimenticabile.

Sabato 11 Ottobre 2025 ore 21 al Teatro Portone di Senigallia, arriva Leandro Ghetti e la sua band. Conosciuto come il più fedele interprete dell'opera di Battisti e Mogol, Ghetti si distingue per la capacità di emozionare il pubblico, alternandosi tra chitarra acustica, pianoforte e organo.

