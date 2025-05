Le vite sospese nel noir di Garlasco | Stasi Sempio le gemelle Cappa gli amici Marco e Mattia il frate e l’addetto ai tombini

Nel noir di Garlasco, le vite di Chiara Poggi e Alberto Stasi si intrecciano in un dramma che perdura da diciotto anni. Il 13 agosto 2007, la tragica morte di Chiara, a soli 26 anni, segna l'inizio di un'intricata vicenda che coinvolge amici, testimoni e misteri irrisolti, avvolgendo il paese in un'atmosfera di inquietante sospensione.

Garlasco (Pavia) – Al centro del dramma, da diciotto anni, ci sono due figure. Chiara Poggi, la vittima dell'agguato del 13 agosto 2007, che aveva 26 anni, e Alberto Stasi, il bocconiano di ventisei anni, oggi in semilibertà dopo una condanna definitiva a 16 anni. Dalle nebbie della cronaca di quei giorni concitati, dopo 18 anni, figure quasi dimenticate ritornano in primo piano, riapparse dall'afa e dal deserto estivo di una Garlasco spopolata dalle ferie. Garlasco, spuntano un martello e il bracciolo in ferro di una sedia dal fondale del cavo Bozzoni a Tromello: la svolta (forse) dopo 18 anni di indagini Andrea Sempio, 37 anni, indagato per la terza volta, è il terzo volto che torna a tratti nella vicenda. Lui, amico di Marco, il fratello di Chiara, quella casa la frequentava, come non ha mai nascosto, giocando con l'amico con l'unico computer di casa sul quale lavorava Chiara.

Le vite sospese nel noir di Garlasco: Stasi, Sempio, le gemelle Cappa, gli amici Marco e Mattia, il frate e l'addetto ai tombini

