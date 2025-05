Le tante anime della città Le cave e la ‘resistenza’ in un documentario realizzato da Al Jazeera

Carrara, 15 maggio 2025 – ‘Resistenza ed estrattivismo: dentro la casa di marmo bianco’. E’ il titolo del lungo reportage, in lingua inglese, realizzato da Chiara Braur e Alberto Mazzieri per il network “Al Jazeera”, che mette in evidenza le tante nature e le tante contraddizioni che hanno reso celebre Carrara nel mondo. Nel presentare il documentario sul sito ‘Al Jazeera’ forse i due aspetti che meglio racchiudono l’essenza apuana: resistenza ed estrattivismo. Resistenza intesa come quella storica degli anni quaranta, rimarcando un carattere ribelle e rivoluzionario ancora presente nella maggior parte degli abitanti. Per estrattivismo non occorrono molte interpretazioni, riferendosi dunque al lavoro in cava e a tutti i temi correlati a esso; soprattutto la ricaduta economica per il territorio e i problemi in chiave ambientale, con il lavoro di Legambiente e di altre organizzazioni. 🔗Leggi su Lanazione.it

