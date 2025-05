"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 15 maggio 2025. Ariete Ultimamente, il nostro oroscopo vi ha invitato spesso alla concretezza e al realismo, ma non per questo dovete rinunciare alla fantasia, ai sogni, al vostro estro creativo che vi aiuta a trovare sempre nuovi motivi di interesse. Causa difficile Luna in Capricorno ci sono fastidiosi intoppi nel campo pratico, agitata la famiglia e un po' anche l'amore, meglio non creare contrasti. Salute, punti deboli fegato, stomaco, reni. Toro Situazione magnifica per impostare nuove iniziative. Luna in Capricorno per due giorni sollecita l'ambizione, facilita scambi di idee e di esperienze, propizia ottimi affari, molto buona l'influenza per le operazioni bancarie, in borsa, per contatti con persone autorevoli. 🔗Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 15 maggio