Scopri le ultime novità delle SBC di EA Sports FC 25! Oggi ci concentriamo sulla sfida dedicata a Kaish Sano, lanciata il 15 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Segui la guida per completare la sfida e prenota la nuova PlayStation 5 Pro su Amazon. Scopri come sbloccare Kaish Sano e migliora la tua squadra!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Kaish? Sano uscita in data 15 maggio 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Kaish? Sano. Numero sfide: 2. Premio: 1x menzioni d’onore Kaish? Sano Non scambiabile. Scadenza: 22 maggio 2025. Tom Bischof. Premio: 1x Menzioni d’onore TOTS Tom Bischof Non scambiab. Richieste: Germania: min 1 giocatore. Valutazione 83. Bundesliga. Premio: 1x Small Gold Players Pack Richieste: Bundesliga: min 1 giocatore. Valutazione 83. Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team For The Club Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. 🔗Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Kaish? Sano Menzioni d’onore

