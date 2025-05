Le ragazze del Leopardi-Majorana sono campionesse italiane di scacchi

Le ragazze del liceo Lepardi-Majorana hanno conquistato il titolo di campionesse italiane di scacchi nella categoria juniores, brillando alle finali nazionali di Montesilvano, in provincia di Pescara. Un traguardo straordinario che ha suscitato l’entusiasmo del consigliere regionale Francesco Martines (Pd), il quale ha espresso il suo orgoglio per questo successo.

