Le ragazze del Leopardi-Majorana sono campionesse italiane di scacchi

Le ragazze del liceo Lepardi-Majorana hanno conquistato il titolo di campionesse d'Italia nel campionato juniores di scacchi, svoltosi a Montesilvano, in provincia di Pescara. Un trionfo che celebra il talento e la determinazione delle giovani scacchiste, commentato con orgoglio dal consigliere regionale Francesco Martines (Pd). Un successo che arricchisce la storia sportiva della regione.

Campionesse d'Italia. Le ragazze del liceo Lepardi-Majorana hanno trionfato alle finali nazionali di scacchi nella categoria juniores, che si sono tenute a Montesilvano, in provincia di Pescara. Commenta così, in una nota, il consigliere regionale Francesco Martines (Pd) il risultato raggiunto.

