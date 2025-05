Le radici del futuro a Piana degli Albanesi il made in Sicily presenta il nuovo murale firmato da Giulio Rosk

Il 16 maggio alle 17, a Piana degli Albanesi, verrà inaugurato il murale "Le Radici del Futuro" dell'artista Giulio Rosk, realizzato da Made in Sicily con la partecipazione dell'attrice Ester Pantano. Questo evento celebra l’arte e la cultura siciliana, unendo creatività e tradizione in un'opera che rappresenta l’identità e le speranze per il futuro.

Il prossimo 16 maggio alle 17 sarà presentato ufficialmente "Le Radici del Futuro", un'opera dell'artista Giulio Rosk, realizzata da il Made in Sicily che ha visto la partecipazione straordinaria della nota attrice siciliana Ester Pantano.

La Pasqua arbëreshe di Piana degli Albanesi 2025: sacralità e tradizione incontrano “Le Radici del Futuro”

Segnala sicilianews24.it: I riti pasquali a Piana degli Albanesi sono caratterizzati dalla solennità e ... In questo caso si tratta di un murale dal titolo emblematico “Le Radici del Futuro” firmato da Giulio Rosk, uno dei più ...

"Le radici del futuro”, l'omaggio alla sacralità e tradizione della Pasqua Arbëreshe di Piana degli Albanesi

Si legge su palermotoday.it: Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Anche quest'anno la comunità di Piana degli ... primo cittadino. "Le Radici del Futuro": l’omaggio de ...

La Pasqua arbëreshe di Piana degli Albanesi 2025

Riporta blogsicilia.it: “Le Radici del Futuro”: l’omaggio de il Made in Sicily alla comunità ... Nell’Agosto del 2024 ha realizzato a Piana degli Albanesi le riprese al nostro illustre poeta e scrittore Giuseppe Schirò Di ...

