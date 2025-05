le otto mistiche laiche scaraffia in cerca di dio

AREZZO Lucetta Scaraffia ad Arezzo per presentare "Dio non è così. Otto mistiche laiche del Novecento". Appuntamento alla sala Camu, nel palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo oggi alle 17.30. Presentano l’incontro ad ingresso gratuito, Alessandro Artini Presidente della Biblioteca Città di Arezzo e Federico D’Ascoli caposervizio de La Nazione di Arezzo. Otto mistiche laiche che hanno cercato il divino fuori dalla cornice strettamente religiosa, donne libere e coraggiose che vogliono andare oltre l’idea di Dio che viene loro proposta. Sono queste le protagoniste di "Dio non è così. Otto mistiche laiche del Novecento" (edito da Bompiani), ultimo lavoro della storica e giornalista Lucetta Scaraffia che sarà presentato dall’autrice oggi ad Arezzo. "Dio non è così, ne sono sicura, e quindi lo cerco per conto mio," dice la poetessa Catherine Pozzi, e come lei la pensano la medica Adrienne von Speyr, la scrittrice Banine, la teologa Élisabeth Behr Sigel, la medievalista Romana Guarnieri, la filosofa Simone Weil e la fondatrice del Movimento dei focolari Chiara Lubich. 🔗Leggi su Lanazione.it

